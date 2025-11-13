Obituário: 33 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira (13/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (13/11):
Campo da Esperança
- Cecília Vieira de Oliveira, menos de 1 ano
- José Ricardo, 62 anos
- Joubert Fernandes Parreira, 92 anos
- Mário César Monteiro de Alencar, 66 anos
- Valdir Ferreira da Rocha, 89 anos
- Ydima Motta Maia Jovita, 87 anos
Taguatinga
- Almerice de Andrade e Silva, 90 anos
- Gisleide Rosa de Souza, 45 anos
- Jaira Pereira do Nascimento, 33 anos
- Joaquina Maria de Sousa, 74 anos
- José Severiano Alves, 66 anos
- Klausber Estevam Rocha, 39 anos
- Luiz Gonzaga Alves de Souza, 76 anos
- Marco Antônio Pereira, 60 anos
- Maria Auréliana da Cruz Silva, 85 anos
- Marluce Juca de Araújo, 88 anos
- Paulo Roberto Candeia Rodrigues, 54 anos
Gama
- Aracy Soares de Amorim, 86 anos
- Faraildes Araújo da Costa, 82 anos
- Maria Rosângela Araújo Rodrigues, 58 anos
Planaltina
- Marcos Andrade de Souza, 52 anos
- Maria Clemente de Castro, 83 anos
- Patrik Alves Amaral, 30 anos
- Queila Moreira dos Santos, 38 anos
Brazlândia
- Dilca Almeida dos Santos, 47 anos
- Helena Ribeiro Viana, 78 anos
Sobradinho
- Abdias Cristalino Pereira, 85 anos
- Eulina da Conceição Oliveira Gonçalves, 71 anos
- Feliciana Nogueira, 57 anos
Jardim Metropolitano
- Jurany de Souza Nunes, 87 anos (cremação)
- Maria Ester Vieira da Silva, 56 anos
- Rafael Bispo de Amorim, 35 anos
- Sonia Mesquita Pinke, 80 anos (cremação)
postado em 13/11/2025 17:51