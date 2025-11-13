InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 33 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira (13/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 13 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (13/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

  • Cecília Vieira de Oliveira, menos de 1 ano
  • José Ricardo, 62 anos
  • Joubert Fernandes Parreira, 92 anos
  • Mário César Monteiro de Alencar, 66 anos
  • Valdir Ferreira da Rocha, 89 anos
  • Ydima Motta Maia Jovita, 87 anos

Taguatinga

  • Almerice de Andrade e Silva, 90 anos
  • Gisleide Rosa de Souza, 45 anos
  • Jaira Pereira do Nascimento, 33 anos
  • Joaquina Maria de Sousa, 74 anos
  • José Severiano Alves, 66 anos
  • Klausber Estevam Rocha, 39 anos
  • Luiz Gonzaga Alves de Souza, 76 anos
  • Marco Antônio Pereira, 60 anos
  • Maria Auréliana da Cruz Silva, 85 anos
  • Marluce Juca de Araújo, 88 anos
  • Paulo Roberto Candeia Rodrigues, 54 anos

Gama

  • Aracy Soares de Amorim, 86 anos
  • Faraildes Araújo da Costa, 82 anos
  • Maria Rosângela Araújo Rodrigues, 58 anos

Planaltina

  • Marcos Andrade de Souza, 52 anos
  • Maria Clemente de Castro, 83 anos
  • Patrik Alves Amaral, 30 anos
  • Queila Moreira dos Santos, 38 anos

Brazlândia

  • Dilca Almeida dos Santos, 47 anos
  • Helena Ribeiro Viana, 78 anos

Sobradinho

  • Abdias Cristalino Pereira, 85 anos
  • Eulina da Conceição Oliveira Gonçalves, 71 anos
  • Feliciana Nogueira, 57 anos

Jardim Metropolitano

  • Jurany de Souza Nunes, 87 anos (cremação)
  • Maria Ester Vieira da Silva, 56 anos
  • Rafael Bispo de Amorim, 35 anos
  • Sonia Mesquita Pinke, 80 anos (cremação)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/11/2025 17:51
SIGA
x