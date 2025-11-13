Obituário: 33 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira (13/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (13/11):

Campo da Esperança

Cecília Vieira de Oliveira, menos de 1 ano



José Ricardo, 62 anos



Joubert Fernandes Parreira, 92 anos



Mário César Monteiro de Alencar, 66 anos



Valdir Ferreira da Rocha, 89 anos



Ydima Motta Maia Jovita, 87 anos

Taguatinga

Almerice de Andrade e Silva, 90 anos



Gisleide Rosa de Souza, 45 anos



Jaira Pereira do Nascimento, 33 anos



Joaquina Maria de Sousa, 74 anos



José Severiano Alves, 66 anos



Klausber Estevam Rocha, 39 anos



Luiz Gonzaga Alves de Souza, 76 anos



Marco Antônio Pereira, 60 anos



Maria Auréliana da Cruz Silva, 85 anos



Marluce Juca de Araújo, 88 anos



Paulo Roberto Candeia Rodrigues, 54 anos

Gama



Aracy Soares de Amorim, 86 anos



Faraildes Araújo da Costa, 82 anos



Maria Rosângela Araújo Rodrigues, 58 anos

Planaltina

Marcos Andrade de Souza, 52 anos



Maria Clemente de Castro, 83 anos



Patrik Alves Amaral, 30 anos



Queila Moreira dos Santos, 38 anos

Brazlândia

Dilca Almeida dos Santos, 47 anos



Helena Ribeiro Viana, 78 anos

Sobradinho



Abdias Cristalino Pereira, 85 anos



Eulina da Conceição Oliveira Gonçalves, 71 anos



Feliciana Nogueira, 57 anos

Jardim Metropolitano

