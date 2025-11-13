Vídeo: cadela da PMDF acha drogas escondidas em áreas de tráfico

Cadela do BPCães localiza drogas em áreas de tráfico no Plano Piloto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na localização de diversas porções de crack em áreas diferentes no Plano Piloto. A ação contou com o apoio essencial da cadela K9 Paçoca, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Equipes do BPCães e do GTOP 23 realizaram buscas em dois pontos distintos nesta quarta-feira (12/11), sob a Ponte do Bragueto e próximo a um colégio, na 912 Norte. Durante a varredura, a cadela demonstrou grande habilidade ao farejar entorpecentes escondidos entre a vegetação e até submersos na água, em uma tentativa de dificultar a ação policial.

O material apreendido foi entregue ao 3º BPM, responsável pelo registro da ocorrência e pelas demais medidas legais. A operação reforça a importância do trabalho dos cães policiais da PMDF no combate ao tráfico de drogas e na recuperação de substâncias ilícitas.







