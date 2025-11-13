InícioCidades DF
Mirante da Torre de TV fecha para reformas e deve reabrir no aniversário de Brasília

O Banco de Brasília (BRB), responsável pela administração do espaço, informou que os elevadores passam por manutenção frequente

Durante o período das obras, o acesso ao mirante permanecerá totalmente suspenso - (crédito: MINERVINO JUNIOR )
Durante o período das obras, o acesso ao mirante permanecerá totalmente suspenso - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

O mirante da Torre de TV de Brasília está temporariamente fechado para obras de melhoria. De acordo com o Banco de Brasília (BRB), responsável pela administração do espaço, a intervenção busca oferecer mais conforto e uma experiência aprimorada aos visitantes.

Ainda segundo o banco, o trabalho está sendo conduzido com foco na preservação do patrimônio e na entrega de um espaço renovado à população. Durante o período das obras, o acesso ao mirante permanecerá totalmente suspenso.

A instituição informou ainda que a reabertura está prevista para o aniversário de Brasília, em 21 de abril, após a substituição completa dos equipamentos do local. O BRB ressaltou que os elevadores da Torre de TV passam por manutenção frequente para garantir segurança e melhor serviço aos usuários.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 13/11/2025 20:26
