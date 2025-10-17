Evento gratuito traz cultura, turismo e gastronomia do Entorno para Brasília

Terceira edição da feira #NoEntornoTem movimenta Brasília neste fim de semana - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, nos dias 18 e 19 de outubro, a terceira edição da feira #NoEntornoTem. O evento acontece no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV, em Brasília (antiga Funarte). Com entrada gratuita, o evento reúne cultura, turismo e gastronomia dos municípios do Entorno, com expositores de todas as cidades do Entorno do Distrito Federal.

Neste ano, além dos 13 municípios da Região Metropolitana do Entorno (RME), a feira recebe ainda os municípios de Alto Paraíso, Corumbá de Goiás e Pirenópolis. Pirenópolis e Corumbá integram a Rota de Queijos e Vinhos de Goiás, enquanto Alto Paraíso, porta de entrada da Chapada dos Veadeiros, levará ao público o ecoturismo, artesanato e a culinária do norte goiano.

Para o secretário de Estado do Entorno do DF, Fábio Mossoró, a presença dessas novas cidades fortalece a integração regional e valoriza o protagonismo do Entorno. “A chegada de Alto Paraíso, Corumbá e Pirenópolis é muito importante. Cada uma traz uma identidade e um potencial turístico e econômico únicos. Essa união mostra a força e a diversidade do Entorno, que se consolida cada vez mais como uma região de oportunidades e talentos”, destacou o secretário.

Além dos novos participantes, também estarão presentes Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, que compõem a RME.

O que vai ter?

Com 22 estandes e palco para apresntações artísticas, a programação inclui espaço agro e de artesanato, praça de alimentação, atividades infantis, divulgação de roteiros turísticos e apresentações culturais locais. A feira é uma vitrine das potencialidades do Entorno, conectando o público de Brasília à produção regional e aos destinos turísticos goianos.

A Feira #NoEntornoTem é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), criada para divulgar os produtos, os roteiros turísticos e os talentos empreendedores da região.



SERVIÇO

Local: Estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV – Brasília (antiga Funarte)

Data: 18 e 19 de outubro (sábado e domingo)

Horário: das 8h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações: goias.gov.br/no-entorno-tem

Instagram: @noentornotem | @sedfgoias