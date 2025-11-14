Produtora rural do DF fala sobre os desafios e da liderança feminina no campo

A produtora rural Esther Baldez, gestora de recursos humanos, é a entrevistada do CB.Agro desta sexta (14/11) - (crédito: CB)

Produtora de mel e tilápia, Esther Baldez representa a força feminina no campo e contou sua história, de moradora urbana para empreendedora rural, no CB.Agro — parceria do Correio com a TV Brasília — desta sexta-feira (14). Dona de um sítio no Núcleo Rural Boa Esperança, Esther faz parte do projeto Movimente, do Sebrae, que dá apoio a mulheres empreendedoras do Distrito Federal.

A empreendedora conheceu o Movimente pelas redes sociais. O projeto do Sebrae-DF oferece apoio, consultoria financeira e análises de mercado para mulheres que desejam ter o próprio negócio. Para Esther, a iniciativa foi fundamental para seu sucesso no campo: “Senão fosse ele, eu seria só mais uma que começa e diz: ‘A roça só dá despesa’. Mas não é o caso, é apenas a gestão que, às vezes, não damos conta”, disse ela aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Mila Ferreira.

Tudo começou com um sonho do marido de Esther, de morar no campo, que a produtora abraçou para si. Durante a pandemia, o casal comprou um sítio que, no início, “era só para passar o fim de semana”, mas a produção de mel foi crescendo, e hoje, faz dois anos que o casal vive no campo. “Agora sou uma mulher totalmente rural, produtora e empreendedora”, conta

O sítio rende, atualmente, por volta de 5 mil quilos de tilápia por temporada, além de 300 favas de mel, que vendem de forma direta, por indicação e em feiras. Esther, como muitas outras mulheres do campo, participa diretamente da etapa de produção e também organiza um grupo, chamado Raízes do Campo, que reúne mensalmente as “mulheres do campo”, em uma iniciativa de auto-reconhecimento: “Muitas delas se veem só como ajudantes do marido, mas nós dizemos para elas que também são produtoras rurais”, afirma.

