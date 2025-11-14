Secretaria de Educação entrega Medalha Anísio Teixeira a 600 profissionais

Evento ocorreu no Auditório da Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape) e reuniu representantes da sociedade civil, militares e poder público - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal realizou a cerimônia de entrega da Medalha Anísio Teixeira - Honra ao Mérito Educação, na manhã desta sexta-feira (14/11). Ao todo, cerca de 600 profissionais da área, além de personalidades que contribuíram significativamente para o fortalecimento da educação pública no DF, foram agraciados. O evento ocorreu no Auditório da Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape) e reuniu representantes da sociedade civil, autoridades militares e do poder público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A homenagem leva o nome do educador Anísio Teixeira, patrono da educação pública brasileira e responsável por sistematizar pilares fundamentais da escola pública laica, gratuita, integral e inclusiva. Entre os homenageados, estiveram a jornalista e diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeax, e a colunista Ana Maria Campos.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a cerimônia, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou a relevância histórica de Anísio Teixeira e o simbolismo da medalha. “Ele (Anísio Teixeira) sistematizou a educação pública brasileira e deu essa roupagem de uma escola pública, gratuita, integral, inclusiva, revolucionando a educação brasileira, tanto é que é o patrono da educação pública. Eu fico muito honrada de ter colocado essa medalha com o nome dele, até porque ele criou o sistema de educação do Distrito Federal”, disse.

A chefe da pasta ainda ressaltou que a honraria reconhece não apenas professores, mas também profissionais técnicos, parceiros, parlamentares e ex-gestores que deixaram legado para a rede pública. “A ideia é agraciar pessoas que contribuíram para a melhoria da educação pública no DF. Nós quisemos honrar quem fortalece esse pilar de uma sociedade que é a educação”, acrescentou.

Questionada sobre o impacto da medalha para os agraciados, Hélvia sublinhou o caráter emocional da homenagem. “Uma alegria ver todo mundo emocionado porque vê seu trabalho reconhecido. Você recebe uma medalha que diz que você fez a diferença na vida das pessoas. Isso não tem preço”, afirmou Paranaguá.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou da solenidade e destacou os avanços recentes na educação infantil do DF. “Em janeiro, não teremos nenhuma criança fora de creche. Quando assumimos o governo, eram 26 mil crianças e agora vamos zerar. Não tem nenhum Estado com esse índice”, afirmou.

Ela também fez referência ao padrão de qualidade das unidades de educação infantil. “Convido todos a conhecerem nossas creches públicas. Padrão internacional dos melhores lugares de educação no mundo. Para quem mais precisa, queremos o melhor”, pontuou.