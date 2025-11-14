Obituário: 35 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (14/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (14/11):
Campo da Esperança
- Amado Luiz Cervo, 84 anos
- Benedito Tavares de Melo, 78 anos
- Cláudia Machado de Sousa, 57 anos
- Eurípedes Salves de Oliveira, 86 anos
- Flávio de Jesus Rocha, 55 anos
- Maria Amélia de Oliveira das Neves, 84 anos
- Maria de Lourdes Campos, 86 anos
- Maria de Lourdes Duarte da Silva, 78 anos
- Maria Pereira de Souza, 88 anos
- Raul Silva Neto, 82 anos
- Tito Rodrigues Carneiro, 85 anos
Taguatinga
- Antônio Félix dos Santos, 66 anos
- Corina de Oliveira Mariano, 97 anos
- Dalcelina Gonçalves de Araújo, 81 anos
- Delfino Barbosa Alves, 80 anos
- Francisco Ivonildo Camilo, 81 anos
- Geraldo Matias Pereira, 78 anos
- Írio Queiroz Lima, 69 anos
- Lázaro Alves da Silva, 71 anos
- Maria Luzia de Jesus, 100 anos
- Ravi Oliveira Rodrigues Silva, menos de 1 ano
- Rogério Luiz da Silva, 65 anos
- Sasha Kelly Fabrício Valentino, 20 anos
Gama
- Francisco Marques da Silva, 76 anos
Planaltina
- Francisco Matias, 64 anos
- Gabriel da Silva Neves, 25 anos
Sobradinho
- Fernanda Gabrielly da Conceição, menos de 1 ano
- Francisca dos Santos, 61 anos
- Josias Dias de Souza, 90 anos
- Maria Betânnia de Oliveira, menos de 1 ano
- Maria Júlia Graciano da Costa, menos de 1 ano
- Nicolly Arlany Santos Silva, 0 anos
Jardim Metropolitano
- Aureliano Xavier dos Santos Neto, 39 anos
- Jesús Luciano Frutuoso, 79 anos
- Marlene Carmen da Silva, 66 anos (cremação)
postado em 14/11/2025 16:58