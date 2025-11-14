Obituário: 35 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (14/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (14/11):

Campo da Esperança



Amado Luiz Cervo, 84 anos



Benedito Tavares de Melo, 78 anos



Cláudia Machado de Sousa, 57 anos



Eurípedes Salves de Oliveira, 86 anos



Flávio de Jesus Rocha, 55 anos



Maria Amélia de Oliveira das Neves, 84 anos



Maria de Lourdes Campos, 86 anos



Maria de Lourdes Duarte da Silva, 78 anos



Maria Pereira de Souza, 88 anos



Raul Silva Neto, 82 anos



Tito Rodrigues Carneiro, 85 anos

Taguatinga



Antônio Félix dos Santos, 66 anos



Corina de Oliveira Mariano, 97 anos



Dalcelina Gonçalves de Araújo, 81 anos



Delfino Barbosa Alves, 80 anos



Francisco Ivonildo Camilo, 81 anos



Geraldo Matias Pereira, 78 anos



Írio Queiroz Lima, 69 anos



Lázaro Alves da Silva, 71 anos



Maria Luzia de Jesus, 100 anos



Ravi Oliveira Rodrigues Silva, menos de 1 ano



Rogério Luiz da Silva, 65 anos



Sasha Kelly Fabrício Valentino, 20 anos

Gama



Francisco Marques da Silva, 76 anos

Planaltina



Francisco Matias, 64 anos



Gabriel da Silva Neves, 25 anos

Sobradinho



Fernanda Gabrielly da Conceição, menos de 1 ano



Francisca dos Santos, 61 anos



Josias Dias de Souza, 90 anos



Maria Betânnia de Oliveira, menos de 1 ano



Maria Júlia Graciano da Costa, menos de 1 ano



Nicolly Arlany Santos Silva, 0 anos

Jardim Metropolitano

