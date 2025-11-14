InícioCidades DF
Obituário: 35 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (14/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 14 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (14/11):

Campo da Esperança

  • Amado Luiz Cervo, 84 anos
  • Benedito Tavares de Melo, 78 anos
  • Cláudia Machado de Sousa, 57 anos
  • Eurípedes Salves de Oliveira, 86 anos
  • Flávio de Jesus Rocha, 55 anos
  • Maria Amélia de Oliveira das Neves, 84 anos
  • Maria de Lourdes Campos, 86 anos
  • Maria de Lourdes Duarte da Silva, 78 anos
  • Maria Pereira de Souza, 88 anos
  • Raul Silva Neto, 82 anos
  • Tito Rodrigues Carneiro, 85 anos

Taguatinga

  • Antônio Félix dos Santos, 66 anos
  • Corina de Oliveira Mariano, 97 anos
  • Dalcelina Gonçalves de Araújo, 81 anos
  • Delfino Barbosa Alves, 80 anos
  • Francisco Ivonildo Camilo, 81 anos
  • Geraldo Matias Pereira, 78 anos
  • Írio Queiroz Lima, 69 anos
  • Lázaro Alves da Silva, 71 anos
  • Maria Luzia de Jesus, 100 anos
  • Ravi Oliveira Rodrigues Silva, menos de 1 ano
  • Rogério Luiz da Silva, 65 anos
  • Sasha Kelly Fabrício Valentino, 20 anos

Gama

  • Francisco Marques da Silva, 76 anos

Planaltina

  • Francisco Matias, 64 anos
  • Gabriel da Silva Neves, 25 anos

Sobradinho

  • Fernanda Gabrielly da Conceição, menos de 1 ano
  • Francisca dos Santos, 61 anos
  • Josias Dias de Souza, 90 anos
  • Maria Betânnia de Oliveira, menos de 1 ano
  • Maria Júlia Graciano da Costa, menos de 1 ano
  • Nicolly Arlany Santos Silva, 0 anos

Jardim Metropolitano

  • Aureliano Xavier dos Santos Neto, 39 anos
  • Jesús Luciano Frutuoso, 79 anos
  • Marlene Carmen da Silva, 66 anos (cremação)

