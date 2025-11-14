Ladrão invade Instituto Histórico do DF e levam peças de Kubitschek

Ladrões invadem Instituto Histórico do DF e levam peças valiosas de Juscelino Kubitschek e Joffre Mozart - (crédito: Cedido ao Correio)

O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG-DF) foi alvo de um furto na madrugada desta sexta-feira (14/11). Fontes revelaram ao Correio que criminosos levaram peças valiosas que pertenceram a personalidades da capital, como o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Entre os bens levados, estão seis medalhas comemorativas e um aparelho teodolito do engenheiro Jofre Parada.

Vídeo obtido com exclusividade pela reportagem mostra a ação do criminoso. O local dispõe de um vigia noturno, mas ele não teria notado a presença do suspeito. Entre os itens levados estão instrumentos que Joffre usou na construção da capital. Fontes do instituto, localizado na 703 Sul, contaram ainda que houve uma primeira invasão na quarta-feira (12/11), mas sem sucesso.

Até a última atualização dessa reportagem ninguém foi preso.