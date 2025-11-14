InícioCidades DF
FURTO HISTÓRICO

Ladrão invade Instituto Histórico do DF e levam peças de Kubitschek

Criminoso levou peças valiosas que pertenceram a personalidades da capital, incluindo Juscelino Kubitschek

Ladrões invadem Instituto Histórico do DF e levam peças valiosas de Juscelino Kubitschek e Joffre Mozart - (crédito: Cedido ao Correio)
O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG-DF) foi alvo de um furto na madrugada desta sexta-feira (14/11). Fontes revelaram ao Correio que criminosos levaram peças valiosas que pertenceram a personalidades da capital, como o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Entre os bens levados, estão seis medalhas comemorativas e um aparelho teodolito do engenheiro Jofre Parada.

Vídeo obtido com exclusividade pela reportagem mostra a ação do criminoso. O local dispõe de um vigia noturno, mas ele não teria notado a presença do suspeito. Entre os itens levados estão instrumentos que Joffre usou na construção da capital. Fontes do instituto, localizado na 703 Sul, contaram ainda que houve uma primeira invasão na quarta-feira (12/11), mas sem sucesso.

Até a última atualização dessa reportagem ninguém foi preso.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/11/2025 15:21 / atualizado em 14/11/2025 16:14
