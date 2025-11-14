Criança é resgatada após ficar presa dentro de carro em Águas Claras

Uma criança foi resgatada no início da tarde desta sexta-feira (14/11) após ficar presa em um carro por 40 minutos, em frente a um shopping em Águas Claras.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu ao chamado, o carro estava trancado e com o ar-condicionado ligado.

O pai da criança, que não teve a identidade revelada, chamou um chaveiro para poder destrancar o veículo. Após a abertura, os militares verificaram as condições de saúde da criança e constataram que ela estava bem e não precisava de atendimento médico. A idade e o sexo da criança não foram divulgados.