Criança é resgatada após ficar presa dentro de carro em Águas Claras

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros do DF. A criança não precisou de atendimento médico

Imagem ilustrativa - (crédito: Reprodução/internet)
Uma criança foi resgatada no início da tarde desta sexta-feira (14/11) após ficar presa em um carro por 40 minutos, em frente a um shopping em Águas Claras. 

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu ao chamado, o carro estava trancado e com o ar-condicionado ligado. 

O pai da criança, que não teve a identidade revelada, chamou um chaveiro para poder destrancar o veículo. Após a abertura, os militares verificaram as condições de saúde da criança e constataram que ela estava bem e não precisava de atendimento médico. A idade e o sexo da criança não foram divulgados.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 14/11/2025 18:04
