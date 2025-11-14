InícioCidades DF
MEIO AMBIENTE

Vídeo: cobra é encontrada em quintal de casa no Park Way

A serpente, da espécie cobra-cipó, estava abatendo um lagarto e, após ser capturada pelos bombeiros, foi devolvida ao seu habitat natural

A cobra-cipó estava predando um lagarto e, após ser capturada pelo CBMDF, foi devolvida ao seu habitat natural - (crédito: CBMDF/Divulgação)
A cobra-cipó estava predando um lagarto e, após ser capturada pelo CBMDF, foi devolvida ao seu habitat natural - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma cobra-cipó foi encontrada no gramado do quintal de uma casa no Park Way, na tarde desta sexta-feira (14/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o animal estava abatendo um lagarto e apresentava, aparentemente, boas condições. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Após a captura pela equipe do CBMDF, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural. 

O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de presença de animais silvestres em áreas residenciais, o recomendado é manter distância, isolar o local e acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Tags

Por Ana Carolina Alves*
postado em 14/11/2025 16:10
SIGA
x