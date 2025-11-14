Vídeo: cobra é encontrada em quintal de casa no Park Way

Uma cobra-cipó foi encontrada no gramado do quintal de uma casa no Park Way, na tarde desta sexta-feira (14/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o animal estava abatendo um lagarto e apresentava, aparentemente, boas condições.
Após a captura pela equipe do CBMDF, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural.
O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de presença de animais silvestres em áreas residenciais, o recomendado é manter distância, isolar o local e acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193.
postado em 14/11/2025 16:10