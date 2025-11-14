No penúltimo saidão do ano, Justiça libera mais de 1,6 mil presos no DF

1.685 reeducandos - incluindo 57 mulheres - deixaram os presídios da capital na penúltima saída temporária de 2025. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) divulgou que 1.685 reeducandos — incluindo 57 mulheres — deixaram os presídios da capital na penúltima saída temporária de 2025.

O período da saída será de 14 a 17 de novembro de 2025. O benefício é previsto pela Portaria 01/2025 da Vara de Execução Penais (VEP/DF) e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias.

A Seape alerta que aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. A VEP/DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias em 2025.

Qualquer pessoa pode, de forma anônima, fornecer informações sobre custodiados foragidos ou que estejam descumprindo as normas estabelecidas na portaria referente aos benefícios. Para isso, deve entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (61) 9 9666-6000 (Polícia Penal do DF).











