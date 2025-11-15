Bazar do Rema retorna em novembro e celebra 49 anos de feira de Natal

O tradicional Bazar do Rema volta a funcionar nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro, das 10h às 19h, na sede da Casa Espírita Recanto de Maria (Rema), na SHIS QI 15, Lote I, no Lago Sul. Considerada a maior feira de Natal de Brasília, a edição deste ano marca 49 anos ininterruptos, incluindo o período da pandemia, quando o evento foi realizado virtualmente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A feira conta com oito seções de artesanato original, com peças exclusivas que vão de enfeites natalinos a objetos para casa, brinquedos, artigos para bebê e bijuterias. Um dos espaços mais procurados, a casa de doces oferece sobremesas finas embaladas com cuidado. O público também encontra restaurante e lanchonete com cardápio preparado pelos próprios voluntários.

Artesanato elaborado por voluntários (foto: Divulgação/Rema)

O bazar é organizado por cerca de 70 colaboradores, de idades entre 9 e 90 anos, que trabalham durante dez meses na produção das peças. São voluntários de diversas áreas, estudantes, engenheiros, médicos, professores, psicólogos, jornalistas e donas de casa, que dedicam tardes, noites e fins de semana ao projeto.

Toda a realização da feira é financiada pelo próprio grupo, dos materiais ao preparo dos alimentos e à montagem dos espaços. O Bazar, junto com uma pequena editora, é a única fonte de renda do Rema, que não cobra mensalidades, taxas ou dízimos e não aceita subvenções governamentais.

Fundado por Irene Pacheco Machado, o Recanto de Maria começou na Asa Sul antes de se instalar definitivamente no Lago Sul. O bazar natalino surgiu como alternativa para manter a instituição e, ao longo dos anos, tornou-se parte da programação de fim de ano de centenas de famílias brasilienses.

Serviço

Bazar do Rema 2025

Casa Espírita Recanto de Maria – SHIS QI 15, Lote I

21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro

10h às 19h

Sextas, sábados e domingos