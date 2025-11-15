InícioCidades DF
Natal

Bazar do Rema retorna em novembro e celebra 49 anos de feira de Natal

Voluntários de 9 a 90 anos organizam a maior feira natalina de Brasília, que há 49 anos sustenta as ações sociais do Recanto de Maria

48º edição do Bazar Rema começa nesta sexta (22/11) - (crédito: Rema/Divulgação)
48º edição do Bazar Rema começa nesta sexta (22/11) - (crédito: Rema/Divulgação)

O tradicional Bazar do Rema volta a funcionar nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro, das 10h às 19h, na sede da Casa Espírita Recanto de Maria (Rema), na SHIS QI 15, Lote I, no Lago Sul. Considerada a maior feira de Natal de Brasília, a edição deste ano marca 49 anos ininterruptos, incluindo o período da pandemia, quando o evento foi realizado virtualmente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A feira conta com oito seções de artesanato original, com peças exclusivas que vão de enfeites natalinos a objetos para casa, brinquedos, artigos para bebê e bijuterias. Um dos espaços mais procurados, a casa de doces oferece sobremesas finas embaladas com cuidado. O público também encontra restaurante e lanchonete com cardápio preparado pelos próprios voluntários.

 

Artesanato elaborado por voluntários
Artesanato elaborado por voluntários (foto: Divulgação/Rema)

O bazar é organizado por cerca de 70 colaboradores, de idades entre 9 e 90 anos, que trabalham durante dez meses na produção das peças. São voluntários de diversas áreas, estudantes, engenheiros, médicos, professores, psicólogos, jornalistas e donas de casa, que dedicam tardes, noites e fins de semana ao projeto.

Toda a realização da feira é financiada pelo próprio grupo, dos materiais ao preparo dos alimentos e à montagem dos espaços. O Bazar, junto com uma pequena editora, é a única fonte de renda do Rema, que não cobra mensalidades, taxas ou dízimos e não aceita subvenções governamentais.

Fundado por Irene Pacheco Machado, o Recanto de Maria começou na Asa Sul antes de se instalar definitivamente no Lago Sul. O bazar natalino surgiu como alternativa para manter a instituição e, ao longo dos anos, tornou-se parte da programação de fim de ano de centenas de famílias brasilienses.

Serviço

Bazar do Rema 2025
Casa Espírita Recanto de Maria – SHIS QI 15, Lote I
21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro
10h às 19h
Sextas, sábados e domingos

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 15/11/2025 16:24 / atualizado em 15/11/2025 16:24
SIGA
x