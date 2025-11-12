Em clima de Natal: Lar dos Velhinhos realizará feira de artesanato

Em segundo ano de realização, Lar dos Velhinhos espera arrecadar recursos para a construção de espaço - (crédito: Redes Sociais)

O espírito do Natal chega mais cedo ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Nos dias 15 e 16 de novembro, a instituição realiza a Feira Natalina, um evento beneficente repleto de solidariedade, sabores e momentos de convivência. Toda a renda arrecadada será destinada à conclusão do Espaço de Múltiplas Atividades, que vai ampliar as opções de lazer e integração para os idosos atendidos.

A programação promete encantar os visitantes de todas as idades. Além da venda de artesanatos e artigos natalinos, os visitantes encontrarão um bazar de móveis e roupas, além de música ao vivo e comidas preparadas com muito carinho pelos voluntários da instituição. A equipe do Instituto oferecerá lanches e caldo no sábado e feijoada no domingo. Segundo Lilian Carvalho, captadora de recursos do Lar, são esperadas cerca de 200 pessoas no evento.

A construção do Espaço de Múltiplas Atividades permitirá que os idosos participem de oficinas, atividades físicas, celebrações e momentos de lazer em um ambiente mais amplo e acolhedor. Será lançada, ainda, a campanha de arrecadação de itens para a ceia de Natal dos idosos.

Sobre o Lar dos Velhinhos

A instituição sem fins lucrativos, que fica no Núcleo Bandeirante, atua na proteção e cuidado de idosos há mais de quatro décadas, acolhendo idosos de ambos os sexos com mais de 60 anos que estão em situação de vulnerabilidade.

Estando sob a orientação de profissionais qualificados, os idosos acolhidos recebem cuidados com a saúde e participam de várias atividades, como o tradicional Bingo, oficinas de culinária, atividades culturais, cognitivas e corporais e passeios externos, além de contar com uma horta terapêutica.

Doações

Apesar de promover eventos beneficentes em determinadas épocas do ano, o Lar dos Velhinhos está sempre aberto a doações. Para continuar oferecendo boas condições para os idosos que moram na instituição, eles necessitam de fraldas geriátricas e alimentos, em especial, proteínas.

Doações em dinheiro também são bem-vindas, e elas podem ser feitas através do PIX 00.065.060/0001-92 ou pela plataforma de doações disponível no site da instituição.

Todas as atividades podem ser acompanhadas através das redes sociais:

Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena

Facebook: Lar Dos Velhinhos Maria Madalena

Serviço

Sábado (15/11), das 16h às 22h

Domingo (16/11), das 10h às 20h

Local: Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no SMPW Trecho 3, Q 1, Conjunto A, s/nº