Museu da República celebra a Consciência Negra com evento cultural

Entre 20 e 22 de novembro, a área externa do Museu Nacional da República será palco do Consciência Negra 2025. O evento trará uma programação robusta, com grandes nomes da música negra brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Arena Lydia Garcia será o espaço central das apresentações musicais. O festival abre no dia 20 com shows de Alexandre Pires e Ludmilla; continua, no dia 21, com Mumuzinho, Timbalada e Uel; e encerra, no dia 22, com Benzadeus, Psirico e Carlinhos Brown. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pela plataforma Sympla.

As atividades têm início sempre às 19h, transformando o museu em um ambiente de celebração, diversidade e reconhecimento da produção artística negra. Os nomes regionais e locais que integrarão a programação ainda estão em seleção. O chamamento para artistas interessados permanece aberto até as 23h deste sábado (15/11).

Sob o tema "Raízes que Conectam o Futuro", o evento reúne atrações que valorizam ancestralidade, inovação e participação comunitária. Exposições, oficinas, rodas de conversa, atividades infantis, performances estéticas, feira afroempreendedora, culinária tradicional e diversos espaços temáticos farão parte da agenda. Entre eles: Galeria Ancestralidade Viva, Tenda Muntu, Passarela Afrofuturo, Espaço Kitutes, Feira Cauris e Espaço Infantil Raízes — todos com ações diárias voltadas para memória, identidade, estética e formação.

O Consciência Negra 2025 integra o calendário oficial do Governo do Distrito Federal (GDF), estabelecido pelo Decreto nº 46.716, de 2 de janeiro de 2025.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) em parceria com o Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, e apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

Programação

Quinta-feira (20/11)

10h às 22h – Exposições Sons da Terra e Retratos

10h às 11h – Contação de história

11h às 12h – Oficina Brincante

12h às 22h – Espaço Kitutes: Sabores do Quilombo

14h às 22h – Feira Cauri

15h às 16h – Oficina de turbantes e tranças

15h às 16h – Desfile Moda de Axé

16h às 17h30 – Painel Mulheres Negras e a Educação que Liberta

17h30 às 18h – Cortejo Raízes em Movimento

18h – Atrações musicais locais

22h30- Alexandre Pires

0h30- Ludmilla

Sexta (21/11)

10h às 22h – Exposições Sons da Terra e Retratos

10h às 11h – Oficina Tambores de Papel

11h às 12h – Oficina de dança afro e movimento para a família

12h às 22h – Espaço Kitutes: Sabores do Quilombo

14h às 22h – Feira Cauris

16h às 17h30 – Painel Estética Negra – Para Além do Look

17h30 às 18h – Cortejo Raízes em Movimento

18h – Atrações musicais locais

18h30 - Uel

22h30 - Timbalada

0h30 - Mumuzinho

Sábado (22/11)

10h às 22h – Exposições Sons da Terra e Retratos

10h às 11h – Contação Os Griôs do Amanhã

11h às 12h – Oficina de instrumentos de percussão

10h30 às 12h – Oficina Gastronômica Ancestralidade na Cozinha

12h às 22h – Espaço Kitutes: Sabores do Quilombo

14h às 22h – Feira Cauris

14h30 às 15h45 – Debate Ofó Mulher

16h às 17h30 – Painel A História da Consciência Negra e os Desafios Contemporâneos

17h30 às 18h – Cortejo Raízes em Movimento

18h – Atrações musicais locais

20h30 - Benzadeus

22h30 - Psirico

0h30 - Carlinhos Brown