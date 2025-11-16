Girl Power: 6 mil mulheres lotam o Eixão do Lazer em corrida feminina

A secretária da Muler, Giselle Ferreira, e a vice-governadora do DF, Celina Leão, na Corrida Girl Power - (crédito: George Gianni/VGDF)

A manhã deste domingo (16/11) foi marcada por movimento, bem-estar e celebração ao protagonismo feminino no Distrito Federal. A Corrida Girl Power, realizada pelo Grupo Sabin, que reuniu 6 mil mulheres no Eixão, em percursos de 5 km e 10 km.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vice-governadora Celina Leão destacou a relevância da programação para o avanço das pautas femininas no DF. “A Girl Power mostra o quanto as mulheres do Distrito Federal estão unidas, fortes e assumindo seu lugar. Incentivar saúde, movimento e autonomia é cuidar do futuro do DF. Estar aqui hoje, ao lado de tantas mulheres, é muito simbólico e inspirador”, ressaltou.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, reforçou que iniciativas como a Girl Power fortalecem políticas públicas e aproximam o governo das mulheres do DF: “Participar de um evento com tantas mulheres correndo juntas é ver, na prática, a potência feminina ocupando as ruas da nossa cidade. A Secretaria da Mulher trabalha diariamente para ampliar ações que promovem saúde, bem-estar e autonomia. Essa corrida mostra que estamos no caminho certo”.

Reunindo mulheres de diferentes idades e trajetórias, a corrida reforça a importância da prática esportiva e de ações que incentivam a saúde física e emocional.

*Com informações da Agência Brasília