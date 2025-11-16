Dedicada a bebês prematuros, corrida no Parque mobiliza quase 250 pessoas

Iniciativa da Sociedade de Pediatria do DF, a 2ª Corrida e Caminhada da Prematuridade, reuniu, neste domingo (16/11), no Estacionamento 10 do Parque da Cidade, mais de 250 pessoas entre pais, pediatras, neonatologistas e profissionais da saúde. "Viemos para conscientizar sobre o mês da prematuridade (o novembro roxo), tratando da importância do manejo com recém-nascido prematuro. O momento é de confraternização mesmo, porque, nesta segunda (amanhã), será o Dia Mundial dedicado ao tema. Na corrida não importa quem chegou primeiro: o importante é a gente divulgar a causa", pontuou a médica Marta Rocha, 53 anos.

Dono de medalha olímpica, o atleta Caio Bonfim engrossou a campanha, ao lado de Zé Gotinha (que demarcou a relevância de um completo ciclo vacinal), e trouxe dois dos filhos, Miguel (hoje, com 6 anos, e nascido de 34 semanas), e Theo, 4, para prestigiar o evento. "Vivemos isso, daí acho ser importante estar aqui, dar uma luz para essa causa. Acho que para todos os pais, que passaram por isso, ou que estão passando, é vital dar uma força, e incentivar, encorajando o fato de ser apenas um 'momentozinho delicado', mas que, no final, vai dar tudo certo. Estou aqui, pelo movimento: a corrida é a minha forma de comunicação", avaliou o atleta.

Interessados puderam acompanhar as explicações de profissionais como a doutora Virgínia Lira, especializada em neonatologia (com dedicação aos prematuros) que pontuou uma taxa mundial: em torno de um a cada 10 bebês nascidos são prematuros. "Os bebês prematuros (em período diferenciados das regulares 37 a 40 semanas de gestação) são aqueles bebês menores de 37 semanas. Só que há prematuros tardios, nascidos entre 34 e 37, que são um pouquinho maiores, além de ter bebês menores de 34 semanas, que são bebês muito prematuros. Esses precisam ainda de mais cuidados", comentou.

Virgínia Lira alerta que, no Brasil, a taxa de prematuros é de 12%. "Há influência das doenças maternas, da falta de cuidado, e da falta de assistência no pré-natal. Entre centros reconhecidos para os prematuros, a capital conta com uma rede de hospitais que inclui o Hospital Materno Infantil de Brasília, o Hospital de Santa Maria, HRT, HRC e o de Sobradinho. Na rede particular se destacam o Hospital Santa Lúcia, Santa Marta, o Hospital Maternidade Brasília e Santa Luzia, entre outros.



