Detran realiza ações pelo Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é celebrado neste domingo (16/11), data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para homenagear as pessoas que perderam a vida em sinistros de trânsito. O objetivo é de prestar solidariedade aos familiares e amigos que enfrentam as consequências dessas perdas. Anualmente no terceiro domingo de novembro, o dia convida à reflexão sobre o impacto humano, social e econômico dos sinistros de trânsito em todo o mundo.

Diante desse cenário, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoverá duas ações especiais: a primeira será o Detran nos Parques, neste domingo, das 9h às 12h, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade. A programação vai contar com atividades educativas, orientações sobre segurança viária, apresentações culturais e ações voltadas à promoção de um trânsito mais humano e seguro. O público também poderá conhecer de perto o helicóptero Sentinela 01, utilizado em operações de fiscalização e resgate.

O Detran-DF também vai promover, nesta terça-feira (18/11), no auditório da unidade da 913 Sul, uma programação especial, das 9h às 12h, com palestras e depoimentos de familiares de vítimas de sinistros de trânsito. Durante o evento, será lançado o livro Vidas Interrompidas: famílias enlutadas decorrentes de sinistros de trânsito, de autoria do servidor do Detran-DF, Mário Fernando de Freitas.

O diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, enfatizou a necessidade de criar ações de conscientização e a importância do engajamento da sociedade no tema. “Momentos de reflexão e de diálogo com a comunidade são essenciais para lembrarmos que cada vida perdida no trânsito representa uma família marcada pela dor. Nosso compromisso é seguir trabalhando para que essas histórias não se repitam”, afirmou.