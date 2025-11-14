Brasília é o segundo destino mais procurado pelos argentinos neste ano

Na análise por regiões, o Centro-Oeste aparece em quarto lugar, com cerca de 16% das pesquisas - (crédito: Ed Alves/CB )

Se na arquibancada a disputa é histórica, no turismo os argentinos parecem dispostos a declarar uma trégua: Brasília se tornou o segundo destino brasileiro com maior aumento de interesse entre nossos vizinhos em 2025. Os dados foram apresentados durante o evento “B2Live te lleva a Brasil”, que percorre Buenos Aires, Córdoba e Rosário entre os dias 10 e 14 de novembro e reúne 22 expositores, entre companhias aéreas, redes hoteleiras e operadoras de turismo.

De acordo com pesquisa apresentada por Iván Marenco, vice-presidente do Grupo Despegar/Decolar, e realizada pela Qliksense em 2 de novembro, as buscas por Brasília cresceram 235% na comparação com 2024 — desempenho que coloca a capital federal atrás apenas de Pernambuco, que registrou aumento de 238%. Já na análise por regiões, o Centro-Oeste aparece em quarto lugar, com cerca de 16% das pesquisas feitas pelos argentinos entre janeiro e outubro.

Para o secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, o salto no interesse internacional confirma um reposicionamento estratégico da capital federal. “A cidade tem se mostrado acolhedora, moderna e diversa, e o aumento expressivo da procura por parte dos argentinos é um reflexo direto desse esforço de promoção”, afirmou. “Nosso trabalho é contínuo para posicionar Brasília como uma capital de experiências únicas, capaz de encantar e surpreender visitantes do mundo todo.”

Os números apresentados no roadshow reforçam o avanço das ações de promoção do destino no mercado sul-americano. Atualmente, Brasília conta com voos diários para Buenos Aires operados pela Gol e conexões às terças, quintas e domingos pela Aerolíneas Argentinas.