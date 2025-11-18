Motociclista que atropelou e matou idoso na faixa de pedestre é preso

O motociclista apontado como autor do atropelamento que matou um idoso, de 72 anos, em uma faixa de pedestres, em Ceilândia, foi preso. Além de responder pela morte da vítima, ele poderá ter a pena agravada por ter fugido sem prestar socorro.

O sinistro de trânsito ocorreu na manhã de sábado (15/11), na QNO 11/13 do Setor O, quando o idoso atravessava a faixa de pedestres. Testemunhas relataram que os veículos haviam parado para permitir a passagem da vítima. Mas o motociclista, que conduzia uma Yamaha preta, passou em alta velocidade e atingiu o pedestre. O suspeito deixou o local sem prestar qualquer auxílio ao idoso.

A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para uma unidade hospitalar de referência, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no último domingo (16/11).

A prisão do autor foi realizada por equipes do 8º BPM, 10º BPM e Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME-DF), durante uma operação conjunta que localizou o suspeito. De acordo com a corporação, o preso tem passagens pela polícia por embriaguez ao volante e tráfico de entorpecentes. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para cumprimento das medidas legais.