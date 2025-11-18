InícioCidades DF
Mais de mil oportunidades de emprego nesta terça-feira (18/11)

Salários chegam a R$ 3.500 para marceneiro e marmorista

Interessados podem comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.048 vagas de emprego nesta terça-feira (18/11). As maiores remunerações são de R$ 3.500 para duas vagas de marceneiro, em São Sebastião, e para marmorista, em Vicente Pires. Também há oportunidade para eletricista na Asa Sul, com salário de R$ 3.200, todas exigindo experiência comprovada.

Outras funções em destaque pagam R$ 3.000, como técnico analista de qualidade, no Recanto das Emas; técnico em segurança do trabalho, no Guará II; e vendedor pracista, com 50 postos disponíveis em Taguatinga Norte. Essas vagas requerem ensino médio completo.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.

postado em 18/11/2025 06:00 / atualizado em 18/11/2025 06:00
