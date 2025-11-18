InícioCidades DF
Regiões do Plano Piloto terão corte de energia nesta terça-feira (18/11)

Desligamento ocorre das 9h às 17h para manutenção na rede

Neoenergia fará serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)
O fornecimento de energia será interrompido pela Neoenergia em áreas do Plano Piloto nesta terça-feira (18/11), devido a serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. O desligamento, necessário para garantir a segurança das equipes e moradores, ocorrerá das 9h às 17h e afetará endereços da CLN 113, SQN 313, SGAN 911 Bloco F e SQN 211 Bloco E.

Caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções inesperadas também podem ocorrer. Nessas situações, os moradores devem registrar a ocorrência pelo telefone 116. 

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 18/11/2025 07:00 / atualizado em 18/11/2025 07:00
