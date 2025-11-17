Homem é preso por espancar companheira em via pública no Guará

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (17/11), após agredir violentamente a companheira em via pública, na QE 42 do Conjunto G, no Guará. O caso ocorreu em frente a um estabelecimento comercial e foi registrado por uma testemunha, que filmou o momento exato em que o agressor desferia socos contra a vítima, ambos caídos no chão.
Quando chegaram ao local, policiais militares do 4º Batalhão encontraram a mulher com lesões aparentes, incluindo um grande inchaço no lado esquerdo do rosto. Diante da gravidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado. A vítima recebeu atendimento inicial e foi levada ao Hospital de Base, acompanhada de uma amiga que presenciou as agressões.
Enquanto a mulher era socorrida, um popular entregou aos militares dois vídeos que comprovam a violência. O suspeito, que permaneceu na região, admitiu ser companheiro da vítima. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde o flagrante foi registrado. Segundo a polícia, o detido já tinha outras duas passagens por violência doméstica.
