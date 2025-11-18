"Medidas internas adicionais serão adotadas", afirma GDF, após afastamento do presidente do BRB

O Governo do Distrito Federal informou, na manhã desta terça-feira (18/11), que “medidas internas adicionais serão adotadas” para reforçar os mecanismos de governança, compliance e controle interno após o afastamento do presidente e do diretor financeiro do Banco de Brasília (BRB). A decisão ocorre após a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O inquérito apura a suspeita de que o Banco Master teria fabricado carteiras falsas de crédito para vendê-las ao Banco de Brasília (BRB).

Em nota, o GDF afirmou que “a administração pública distrital acompanhará de forma permanente as apurações e colaborará com todas as instâncias regulatórias e fiscalizatórias”. Segundo o governo, o objetivo é “assegurar a integridade dos processos, preservar o patrimônio público e fortalecer a confiança no sistema financeiro do Distrito Federal”.

O Executivo destacou ainda que o afastamento do presidente Paulo Henrique Costa “reforça o compromisso do governo com a legalidade, a transparência e a plena colaboração com as autoridades responsáveis pelas investigações”. A nota enfatiza que o BRB segue em pleno funcionamento: “Todas as rotinas bancárias, sistemas internos, serviços aos clientes, contratos vigentes, operações de crédito e compromissos institucionais seguem em funcionamento regular. Não há qualquer impacto estrutural na liquidez, solvência ou continuidade operacional da instituição”.

Indicação

Para garantir a continuidade da administração do BRB, o governador Ibaneis Rocha indicou Celso Eloi de Souza Cavalhero para a presidência. De acordo com o comunicado, ele é “servidor de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1990 e atual superintendente da instituição em Brasília”, além de possuir “trajetória consistente em gestão financeira pública, análise de risco e governança, com ampla experiência operacional no sistema bancário”. A indicação será encaminhada à Câmara Legislativa do DF.

O Governo do Distrito Federal, diante das decisões judiciais proferidas nesta terça-feira (18) que determinaram o afastamento temporário do presidente e do diretor financeiro do Banco de Brasília, reforça seu compromisso com a legalidade, a transparência e a plena colaboração com as autoridades responsáveis pelas investigacões.

O Governo do Distrito Federal reafirma que o BRB mantém sua capacidade plena de operação, com total segurança administrativa e financeira. Todas as rotinas bancárias, sistemas internos, serviços aos clientes, contratos vigentes, operações de crédito e compromissos institucionais seguem em funcionamento regular. Não há qualquer impacto estrutural na liquidez, na solvência ou na continuidade operacional da instituição.

O Governo do Distrito Federal, para assegurar a continuidade administrativa e financeira do BRB, indicou Celso Eloi de Souza Cavalhero para a presidência do banco. Servidor de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1990 e atual superintendente da instituição em Brasília, Celso Eloi possui trajetória consistente em gestão financeira pública, análise de risco e governança, além de ampla experiência operacional no sistema bancário. Sua indicação será encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Lei Orgânica.

O Governo do Distrito Federal informa, ainda, que medidas internas adicionais serão adotadas para reforçar os mecanismos de governança, compliance e controle interno. A administração público distrital acompanhará de forma permanente as apurações e colaborará com todas as instâncias regulatórias e fiscalizatórias. O objetivo é assegurar a integridade dos processos, preservar o patrimônio público e fortalecer a confiança no sistema financeiro do Distrito Federal.

O Governo do Distrito Federal permanece comprometido com a estabilidade institucional do BRB e com a garantia de que todos os serviços prestados à população ocorrerão com regularidade, transparência e responsabilidade.