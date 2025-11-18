Previsão do tempo: Inmet emite alerta de chuvas no DF nesta terça (18/11)

Prepare o guarda-chuva! Regiões do Distrito Federal terão terça-feira (18/11) marcada por precipitações entre a tarde e a noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta amarelo para perigo potencial. Apesar da previsão de instabilidade, as temperaturas permanecem dentro da média para novembro. A mínima registrada foi de 17°C no Plano Piloto, enquanto a máximas deve atingir 30°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 40%, enquanto a máxima chegou a 90%.

O meteorologista do Inmet, Danilo Cabral explicou que as perspectivas de chuvas serão isoladas. "Essa condição de instabilidade persiste também amanhã”, afirmou. Segundo Cabral, as precipitações podem repetir o padrão desta segunda (17/11), quando houve registros de chuva forte, trovoadas e até queda isolada de granizo. “Tivemos ocorrência de chuvas ontem no DF. Aqui no Plano, foram 29,4 mm nas últimas 24 horas. Em outras regiões, variou entre 5 mm e 10 mm”, detalhou.

O meteorologista reforçou ainda os cuidados recomendados pelo Inmet durante episódios de tempestade. “É preciso evitar ficar embaixo de árvores, buscar locais seguros para se abrigar e se proteger durante momentos de trovoadas e chuva forte”, orientou.