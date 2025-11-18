InícioCidades DF
"Não temos compromisso com erro", diz Celina Leão sobre presidente do BRB

Decisão de afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi tomada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na manhã desta terça-feira (18/11)

Celina Leão (PP), comentou o afastamento do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, após operação da PF contra Banco Master - (crédito: Davi Cruz/CB)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou o recente afastamento do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante uma agenda oficial no auditório master do Ulysses Guimarães, onde ocorreu a entrega de escrituras de regularização da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), nesta terça-feira (18/11).

Celina reafirmou a postura do Governo do Distrito Federal (GDF) no que diz respeito à transparência e à integridade. “Nós não temos compromisso com erro. Então o próprio governador Ibaneis fez hoje a troca, já indicou um outro nome e aquilo que tiver que ser apurado, será apurado”, declarou a Vice-governadora.

Celina ainda ressaltou que o afastamento do presidente é definitivo. “Foi uma decisão tomada pelo governador. A instituição financeira não pode ter nenhum abalo, algo que prejudica o banco, então para preservar um patrimônio do Distrito Federal, nós tomamos essa decisão”, afirmou.

Entenda o caso

O afastamento de Paulo Henrique Costa da presidência do Banco de Brasília (BRB) ocorreu após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Além disso, a ação investiga os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

