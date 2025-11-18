"Não temos compromisso com erro", diz Celina Leão sobre presidente do BRB

Celina Leão (PP), comentou o afastamento do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, após operação da PF contra Banco Master - (crédito: Davi Cruz/CB)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou o recente afastamento do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante uma agenda oficial no auditório master do Ulysses Guimarães, onde ocorreu a entrega de escrituras de regularização da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), nesta terça-feira (18/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Celina reafirmou a postura do Governo do Distrito Federal (GDF) no que diz respeito à transparência e à integridade. “Nós não temos compromisso com erro. Então o próprio governador Ibaneis fez hoje a troca, já indicou um outro nome e aquilo que tiver que ser apurado, será apurado”, declarou a Vice-governadora.

Celina ainda ressaltou que o afastamento do presidente é definitivo. “Foi uma decisão tomada pelo governador. A instituição financeira não pode ter nenhum abalo, algo que prejudica o banco, então para preservar um patrimônio do Distrito Federal, nós tomamos essa decisão”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entenda o caso

O afastamento de Paulo Henrique Costa da presidência do Banco de Brasília (BRB) ocorreu após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Além disso, a ação investiga os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

%MCEPASTEBIN%