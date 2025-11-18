Passageira fica ferida após colisão entre caminhão e ônibus na Estrutural

O sinistro deixou uma pessoa ferida, que foi transportada ao hospital - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre um caminhão e um ônibus na Estrutural, na manhã desta terça-feira (18/11). O sinistro aconteceu por volta das 10h, em frente à Cidade Estrutural, no sentido Plano Piloto.



O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou que atendeu a ocorrência e que a vítima - passageira do ônibus - não apresentou ferimentos graves, sendo transportada, orientada e consciente, para um hospital de referência após os primeiros socorros.

Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas. Os bombeiros não sabem a dinâmica do acidente.