Passageira fica ferida após colisão entre caminhão e ônibus na Estrutural

Após atendimento do Corpo de Bombeiros, a vítima foi transportada consciente a um hospital de referência

O sinistro deixou uma pessoa ferida, que foi transportada ao hospital - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre um caminhão e um ônibus na Estrutural, na manhã desta terça-feira (18/11). O sinistro aconteceu por volta das 10h, em frente à Cidade Estrutural, no sentido Plano Piloto. 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou que atendeu a ocorrência e que a vítima - passageira do ônibus - não apresentou ferimentos graves, sendo transportada, orientada e consciente, para um hospital de referência após os primeiros socorros. 

Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas. Os bombeiros não sabem a dinâmica do acidente.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 18/11/2025 16:14
