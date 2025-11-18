Pedestre fica ferido após ser atropelado em condomínio no Paranoá

Um pedestre foi atropelado em um condomínio no Paranoá. A vítima, atingida por um carro de cor vermelha, foi encontrada consciente e orientada no local. O acidente mobilizou equipes de emergência após testemunhas acionarem o socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram enviadas para atender à ocorrência, nesta segunda-feira (17/11). Os militares realizaram a avaliação inicial do pedestre e, após os primeiros atendimentos, efetuaram o transporte imediato para o hospital de referência.

A condutora do veículo envolvido também recebeu atendimento dos bombeiros. Apesar de avaliada no local, ela não precisou ser levada ao hospital.