Pelo menos 180 presos não retornaram às cadeias este ano após saídas temporárias

De acordo com a Seape, a taxa de evasão registrada nos oito saídões de 2024 oscilou entre 1,02% e 1,80%. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Ao menos 180 detentos beneficiados pelas oito saídas temporárias deste ano não retornaram às unidades prisionais, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). O número é estimado, porque parte dos custodiados foi recapturada ou voltou voluntariamente após a evasão.

O “saidão” mais recente, o penúltimo de 2025, ocorreu na sexta-feira (14/11) e liberou 1.631 presos do Complexo da Papuda, da Penitenciária Feminina e do Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Vinte e quatro não se apresentaram até esta segunda-feira (17/11), prazo definido pela Vara de Execuções Penais (VEP). O saldo representa 1,47% do quantitativo liberado.

A VEP autoriza nove saídas temporárias ao longo do ano aos presos do regime semiaberto. A última está prevista para o período do Natal. De acordo com a Seape, a taxa de evasão registrada nos oito “saídões” de 2024 oscilou entre 1,02% e 1,80%. A primeira saída do ano foi a que teve maior número de não retornos, com 31 fugitivos.

A Seape informa que qualquer pessoa, de forma anônima, pode fornecer informações sobre custodiados foragidos ou que estejam descumprindo as normas estabelecidas na portaria referente aos benefícios. Para isso, deve entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (61) 9 9666-6000 (Polícia Penal do DF).

