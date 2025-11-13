DF terá quatro dias de "saídão" de 1.685 presos neste fim de semana

Liberação foi autorizada devido ao feriado da Proclamação da República - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal terá a circulação de 1.685 presos, entre eles 57 mulheres, durante o saídão previsto para ocorrer desta sexta-feira (14/11) a segunda (17/11). A liberação foi autorizada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) em razão do feriado da Proclamação da República. O benefício é destinado a detentos do regime semiaberto com autorização judicial para trabalho externo ou participação nas saídas temporárias previstas no calendário anual da Vara de Execução Penal (VEP-DF). Esta é a oitava saída temporária de 2025, que terá nove no total.

A Seape reforça que presos que não retornarem no prazo serão considerados foragidos, podendo perder o direito ao regime semiaberto e enfrentar outras sanções. Denúncias sobre descumprimento das regras podem ser feitas de forma anônima à Polícia Penal.

