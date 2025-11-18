InícioCidades DF
Adolescente embarca em transporte por app para levar pó e skunk para Asa Norte

Menor saiu de Planaltina com destino à Asa Norte. Ele foi apreendido pela Polícia Civil e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente 1 (DCA 1)

Adolescente foi conduzido à DCA 1 - (crédito: PCDF/Divulgação)
Adolescente foi conduzido à DCA 1 - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um adolescente foi apreendido nesta terça-feira (18/11) depois de transportar skunk e cocaína em um carro por aplicativo. Segundo a Polícia Civil, a droga seria entregue na 211 da Asa Norte.

A ação já era monitorada pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Nesta terça, policiais identificaram uma movimentação suspeita na BR-020. Durante diligências na altura da passarela de Mestre d’Armas, os agentes avistaram o adolescente com as características investigadas embarcando no banco traseiro de um Sandero prata.

Durante a abordagem, policiais encontraram, com o adolescente, 25 porções de cocaína e 10 de skunk. O motorista do aplicativo comprovou, mediante o itinerário da corrida, que o destino solicitado pelo passageiro era na 211 Norte. O condutor foi liberado após prestar depoimento.

A apreensão totalizou cerca de R$ 3.830 em entorpecentes. O adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente 1 (DCA 1).

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/11/2025 20:34
