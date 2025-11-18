Adolescente embarca em transporte por app para levar pó e skunk para Asa Norte

Um adolescente foi apreendido nesta terça-feira (18/11) depois de transportar skunk e cocaína em um carro por aplicativo. Segundo a Polícia Civil, a droga seria entregue na 211 da Asa Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação já era monitorada pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Nesta terça, policiais identificaram uma movimentação suspeita na BR-020. Durante diligências na altura da passarela de Mestre d’Armas, os agentes avistaram o adolescente com as características investigadas embarcando no banco traseiro de um Sandero prata.

Durante a abordagem, policiais encontraram, com o adolescente, 25 porções de cocaína e 10 de skunk. O motorista do aplicativo comprovou, mediante o itinerário da corrida, que o destino solicitado pelo passageiro era na 211 Norte. O condutor foi liberado após prestar depoimento.

A apreensão totalizou cerca de R$ 3.830 em entorpecentes. O adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente 1 (DCA 1).

