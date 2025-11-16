InícioCidades DF
CRIME

Homem é preso com drogas e balança de precisão no Sol Nascente

Suspeito foi abordado por policias militares que realizavam patrulhamento nas redondezas

PMDF apreende drogas durante operação no Sol Nascente - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF apreende drogas durante operação no Sol Nascente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso após ser flagrado com porções de drogas e uma balança de precisão na região do Sol Nascente. Com o suspeito foram encontradas duas porções pequenas de skunk, uma porção maior da mesma droga, além de uma porção de cocaína e uma balança de precisão utilizada para fracionamento de entorpecentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação foi conduzida por policiais militares que participam do estágio do XVII Curso de PATAMO, com apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PMDF). O suspeito circulava pelo local quando foi abordado por agentes que realizavam patrulhamento na área, nesse sábado (15/11), por volta das 21h20.

Diante do flagrante, o homem foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, foram adotadas as providências legais cabíveis, e o caso segue sob investigação para apurar possível envolvimento do detido com o tráfico de drogas na região.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 16/11/2025 16:42
SIGA
x