Homem é preso com drogas e balança de precisão no Sol Nascente

Um homem foi preso após ser flagrado com porções de drogas e uma balança de precisão na região do Sol Nascente. Com o suspeito foram encontradas duas porções pequenas de skunk, uma porção maior da mesma droga, além de uma porção de cocaína e uma balança de precisão utilizada para fracionamento de entorpecentes.

A ação foi conduzida por policiais militares que participam do estágio do XVII Curso de PATAMO, com apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PMDF). O suspeito circulava pelo local quando foi abordado por agentes que realizavam patrulhamento na área, nesse sábado (15/11), por volta das 21h20.

Diante do flagrante, o homem foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, foram adotadas as providências legais cabíveis, e o caso segue sob investigação para apurar possível envolvimento do detido com o tráfico de drogas na região.