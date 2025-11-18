Homem é preso depois de xingar e atacar servidores na Câmara dos Deputados

Homem foi preso dentro da Câmara - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi detido pela Polícia Legislativa Federal (PLF) depois de atacar, com xingamentos, deputados e servidores na Câmara dos Deputados. O caso ocorreu nesta terça-feira (18/11) e foi registrado em um vídeo por uma das pessoas que acompanhou o alvoroço.

O rapaz, não identificado, vestia terno e usava uma boina. A um dos agentes, ele dispara: “Vai mandar calar a boca do seu filho. Vai para a p… que pariu você. Vagabundo.” O servidor reage e desfere um tapa no rosto do homem, que tenta partir para cima do agente, mas é contido.

Um dos agentes derruba o homem ao chão para tentar contê-lo. A cena é observada pelos servidores dos gabinetes. Após ser detido, ele foi conduzido à delegacia e liberado em seguida.