Homem é executado com tiros na cabeça no meio da rua de Ceilândia

Caso ocorreu em uma das quadras da região - (crédito: QAP/Reprodução)

Um homem ainda não identificado morreu ao ser baleado na cabeça na noite desta terça-feira (18/11) na QNR 01 de Ceilândia. Neste momento, policiais estão na rua na busca dos suspeitos.

Segundo informações preliminares, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por populares e, no local, encontraram a vítima já caída ao chão. Um médico do Samu constatou o óbito.

A dinâmica do crime será investigada pela Polícia Civil.