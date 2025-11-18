Homem é executado com tiros na cabeça no meio da rua de Ceilândia

Um homem ainda não identificado morreu ao ser baleado na cabeça na noite desta terça-feira (18/11) na QNR 01 de Ceilândia. Neste momento, policiais estão na rua na busca dos suspeitos.
Segundo informações preliminares, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por populares e, no local, encontraram a vítima já caída ao chão. Um médico do Samu constatou o óbito.
A dinâmica do crime será investigada pela Polícia Civil.
Por Darcianne Diogo
postado em 18/11/2025 22:12