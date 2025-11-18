InícioCidades DF
Homicídio

Homem é executado com tiros na cabeça no meio da rua de Ceilândia

Segundo informações preliminares, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por populares e, no local, encontraram a vítima já caída ao chão

Caso ocorreu em uma das quadras da região - (crédito: QAP/Reprodução)
Caso ocorreu em uma das quadras da região - (crédito: QAP/Reprodução)

Um homem ainda não identificado morreu ao ser baleado na cabeça na noite desta terça-feira (18/11) na QNR 01 de Ceilândia. Neste momento, policiais estão na rua na busca dos suspeitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações preliminares, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por populares e, no local, encontraram a vítima já caída ao chão. Um médico do Samu constatou o óbito.

A dinâmica do crime será investigada pela Polícia Civil.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/11/2025 22:12
SIGA
x