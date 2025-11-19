Polícia investiga grupo responsável por fraudes bancárias

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quarta-feira (19/11), a fase final da Operação Liveness, destinada ao enfrentamento de um núcleo criminoso especializado em fraudes bancárias estruturadas, adulteração de biometrias e lavagem de capitais. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário do Distrito Federal.
Durante a investigação, a PCDF representou pelo sequestro de bens e valores vinculados ao grupo criminoso, resultando na restrição judicial de aproximadamente R$ 500 mil, diretamente relacionado às fraudes identificadas.
As investigações mostraram que o grupo criminoso atuou de forma organizada e com divisão definida de funções, utilizando métodos avançados para a prática de fraudes bancárias. Eles utilizavam documentos falsificados ou adulterados para substituir a biometria de clientes legítimos, obtendo acesso integral às contas das vítimas.
Diante disso, o grupo fez empréstimos, saques, pagamentos de boletos e transferências, e para dificultar o rastreamento dos valores ilícitos,eles pulverizavam os montantes entre diversas contas bancárias, envolvendo terceiros e utilizando pessoas sem vínculo direto com as fraudes. Parte dos recursos era empregada na aquisição de bens, como veículos colocados em nome de terceiros, estratégia típica de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. Além do DF, as diligências ocorreram simultaneamente no Rio de Janeiro e em Goiás, com apoio direto da Polícias Civis dos estados (PCRJ e PCGO).
