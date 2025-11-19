Policiais descobrem plantação de maconha em Arniqueira

O autor foi preso no local - (crédito: Divulgação: PMDF)

Uma plantação de maconha foi descoberta na tarde da última terça-feira (18/11) dentro de uma casa localizada na Chácara 43B, em Arniqueira, Águas Claras. O caso chamou a atenção pela quantidade de pés encontrados e pela forma como a droga era armazenada no interior do imóvel.

Por volta das 15h06, um cheiro forte chamou a atenção de policiais que estavam investigando uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao verificarem o entorno da última casa da rua, os militares avistaram, através da parte inferior do muro, uma plantação completa de maconha no quintal.

O portão da residência estava aberto, mas ninguém atendeu às tentativas de contato. Cerca de 30 minutos depois, um homem de 32 anos entrou no local e admitiu ser o responsável pelo cultivo. Ele também afirmou que havia mais drogas dentro da casa.

Ao todo, foram encontrados:

19 pés de maconha plantados no quintal;

4 potes com maconha armazenada na geladeira;

2 potes menores com cigarros e porções da droga no quarto;

1 balança de precisão;

Além de plásticos filme usados para fracionar e embalar.

O autor demonstrou total consciência da ilegalidade do cultivo e afirmou que cuidava da plantação e do armazenamento das drogas por conta própria. A atitude fria e direta com que relatou sua rotina chamou a atenção dos policiais.

Após a apreensão de todo o material, o homem foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

