Saiba quem é Nelson Souza, indicado para presidente do BRB

Escolhido pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para assumir a presidência do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza é nome "antigo" no sistema financeiro nacional, com mais de quatro décadas de carreira iniciada na Caixa Econômica Federal, onde ingressou em 1979.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nelson presidiu a Caixa em 2018, durante o governo Michel Temer (MDB), ano em que a instituição registrou o maior resultado financeiro da história. Antes, comandou o Banco do Nordeste. Ao longo da trajetória, ocupou cargos como diretor executivo de Gestão de Pessoas, superintendente nacional da Região Nordeste e do FGTS, além de chefe de gabinete da presidência da Caixa.

Entre 2019 e 2021, liderou o Desenvolve SP - Banco do Empreendedor. De 2021 a 2024, esteve à frente da Brasilcap e, mais recentemente, ocupava a vice-presidência da Elo.

Além da atuação no setor financeiro, Nelson Souza presidiu a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), a Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS) e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp). É psicólogo, graduado em letras e tem MBA em Administração e Marketing pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro.

Leia também: BRB nega ser alvo de bloqueio de bens após Operação da PF

Mudanças



A indicação à presidência do banco ocorre após a Operação Compliance Zero, realizada na terça-feira (18/11) pela PF, apontar para a emissão e negociação de créditos falsos com o fim de adquirir o Banco Master, além de afastar o então presidente, Paulo Henrique Costa, e o diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia Júnior.

Inicialmente, o governador pretendia nomear Celso Eloi, também vindo da Caixa, para a presidência. No entanto, reconsiderou e decidiu direcionar Eloi para a diretoria do banco, optando por entregar o comando a Nelson Souza.