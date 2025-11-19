InícioCidades DF
Ex-presidente da Caixa é indicado ao comando do BRB

Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa, assume o Banco de Brasília depois da demissão de Paulo Henrique Costa

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza - (crédito: Washington Costa/MDIC)
Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza - (crédito: Washington Costa/MDIC)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nomeou Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, como novo presidente do Banco de Brasília (BRB) após a operação da Polícia Federal, realizada na terça-feira (18/11), que revelou fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e levou à demissão de Paulo Henrique Costa.

Além dele, Celso Eloi também foi nomeado para a diretoria da instituição. Em entrevista exclusiva ao Correio, Ibaneis afirmou que espera de Nelson Antônio e Celso Eloi "eficiência para fazer o BRB continuar crescendo e apoio total às investigações"

Entenda 

A ação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (18), cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do banco, no Setor de Autarquias Norte, e no apartamento do ex-presidente Paulo Henrique Costa. As apurações indicam que as fraudes contra o sistema financeiro podem ter movimentado até R$ 16,7 bilhões entre 2024 e 2025 no Banco Master, hoje sob liquidação extrajudicial.

Investigado por suspeitas de participação em um esquema de créditos falsos ligados à compra do Banco Master, o BRB negou ser alvo de bloqueio de bens por parte da Justiça Federal. Segundo nota oficial, as medidas determinadas pela Justiça atingem apenas pessoas físicas e outras instituições citadas nos autos da Operação Compliance Zero.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 19/11/2025 13:56 / atualizado em 19/11/2025 14:41
