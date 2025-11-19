"Projeto educacional antirrascista é fundamental", afirma representante da Marcha das Mulheres Negras

Antes da abertura do debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, Janira Sodré, representante do Comitê Nacional das Mulheres Negras, destacou a importância da valorização das mulheres negras.

Ela comentou sobre a valorização da história negra no Brasil. "A importância está quando pensamos na refundação de um pacto civilizatório que leva em conta o legado da matriz africana no Brasil", disse.

Janira também falou sobre projetos educacionais sobre a cultura negra. "Precisamos de um projeto educacional antirrascista. Pensar sobre esse aspecto é fundamental para um futuro menos desigual", afirmou.

Representando o comitê nacional da Marcha das Mulheres Negras, Janira comemorou a 2ª edição do evento. "A expectativa é imensa diante de um processo que se tornou global. Estamos encerrando uma década de avanços para mulheres negras do Brasil", finalizou.

CB Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Assista à transmissão ao vivo:

