"Projeto educacional antirrascista é fundamental", afirma representante da Marcha das Mulheres Negras

Antes da abertura do debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, Janira Sodré, representante do Comitê Nacional das Mulheres Negras, destacou a importância da valorização das mulheres negras.
Ela comentou sobre a valorização da história negra no Brasil. "A importância está quando pensamos na refundação de um pacto civilizatório que leva em conta o legado da matriz africana no Brasil", disse.
Janira também falou sobre projetos educacionais sobre a cultura negra. "Precisamos de um projeto educacional antirrascista. Pensar sobre esse aspecto é fundamental para um futuro menos desigual", afirmou.
Representando o comitê nacional da Marcha das Mulheres Negras, Janira comemorou a 2ª edição do evento. "A expectativa é imensa diante de um processo que se tornou global. Estamos encerrando uma década de avanços para mulheres negras do Brasil", finalizou.
O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.
