Correio promove debate "Histórias de consciência: mulheres em movimento"; acompanhe

O Correio promove nesta quarta-feira (19/11) o CB Debate Histórias de consciência: mulheres em movimento. Feito em forma de debate, o evento ocorre a partir de 14h30, no auditório do jornal, localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 02, Lote 340.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país. Durante os painéis, o público será convidado a ouvir histórias inspiradoras, refletir sobre trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra em diferentes áreas da sociedade.
Acompanhe o evento ao vivo:
Abertura:
- Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense
- Margareth Menezes, ministra da Cultura
- Gina Vieira Ponte, professora, mestre em Linguística pela UnB e idealizadora do Programa Mulheres Inspiradora;
- Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal
1º painel | Mercado de trabalho: do ingresso à liderança
- Dora Gomes, presidente do Instituto É Possível
- Ilka Teodoro, advogada e ex-administradora do Plano Piloto
- Rafaela Santana, psicóloga e fundadora da Iarhas Consultor
Abertura do 2º painel
- Fábio Felix, deputado distrital
- Roberto Caldas, jurista e advogado
2º painel | Juntas e mais fortes: o poder dos coletivos negros
- Ana Flávia Magalhães, historiadora e professora na Universidade de Brasília (UnB)
- Joice Marques, gestora da Casa Akotirene
- Janaína Soares, decana de Extensão da Universidade de Brasília (UnB)
- Janira Sodré, representante do Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras
Encerramento
- Andréa Nalini, mestre de cerimônias do Correio Braziliense
Contexto
No dia 20 de novembro, será comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituído pela Lei nº 12.519/2011. Nessa data, em 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. A lei busca gerar a reflexão, o reconhecimento e a valorização da contribuição das pessoas negras para a construção cultural, social e econômica do Brasil.
Para discutir o tema, o Correio Braziliense promove o debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento.
postado em 19/11/2025 13:30 / atualizado em 19/11/2025 14:38