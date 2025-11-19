InícioCidades DF
CB DEBATE

Correio promove debate "Histórias de consciência: mulheres em movimento"; acompanhe

CB Debate ocorre nesta quarta-feira (19/11) no auditório do Correio, a partir de 14h

A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país - (crédito: Caio Gomez)
A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país - (crédito: Caio Gomez)

O Correio promove nesta quarta-feira (19/11) o CB Debate Histórias de consciência: mulheres em movimento. Feito em forma de debate, o evento ocorre a partir de 14h30, no auditório do jornal, localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 02, Lote 340. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país. Durante os painéis, o público será convidado a ouvir histórias inspiradoras, refletir sobre trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra em diferentes áreas da sociedade.

Acompanhe o evento ao vivo: 

Abertura:

  • Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense 
  • Margareth Menezes, ministra da Cultura
  • Gina Vieira Ponte, professora, mestre em Linguística pela UnB e idealizadora do Programa Mulheres Inspiradora;
  • Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal

1º painel | Mercado de trabalho: do ingresso à liderança

  • Dora Gomes, presidente do Instituto É Possível
  • Ilka Teodoro, advogada e ex-administradora do Plano Piloto
  • Rafaela Santana, psicóloga e fundadora da Iarhas Consultor

Abertura do 2º painel 

  • Fábio Felix, deputado distrital
  • Roberto Caldas, jurista e advogado


2º painel | Juntas e mais fortes: o poder dos coletivos negros

  • Ana Flávia Magalhães, historiadora e professora na Universidade de Brasília (UnB)
  • Joice Marques, gestora da Casa Akotirene
  • Janaína Soares, decana de Extensão da Universidade de Brasília (UnB)
  • Janira Sodré, representante do Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras

Encerramento

  • Andréa Nalini, mestre de cerimônias do Correio Braziliense

Contexto

No dia 20 de novembro, será comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituído pela Lei nº 12.519/2011. Nessa data, em 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. A lei busca gerar a reflexão, o reconhecimento e a valorização da contribuição das pessoas negras para a construção cultural, social e econômica do Brasil.
Para discutir o tema, o Correio Braziliense promove o debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/11/2025 13:30 / atualizado em 19/11/2025 14:38
SIGA
x