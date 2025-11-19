Correio promove debate "Histórias de consciência: mulheres em movimento"; acompanhe

A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país - (crédito: Caio Gomez)

O Correio promove nesta quarta-feira (19/11) o CB Debate Histórias de consciência: mulheres em movimento. Feito em forma de debate, o evento ocorre a partir de 14h30, no auditório do jornal, localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 02, Lote 340.

A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país. Durante os painéis, o público será convidado a ouvir histórias inspiradoras, refletir sobre trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra em diferentes áreas da sociedade.

Acompanhe o evento ao vivo:

Abertura:

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Gina Vieira Ponte, professora, mestre em Linguística pela UnB e idealizadora do Programa Mulheres Inspiradora;

Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal

1º painel | Mercado de trabalho: do ingresso à liderança

Dora Gomes, presidente do Instituto É Possível

Ilka Teodoro, advogada e ex-administradora do Plano Piloto

Rafaela Santana, psicóloga e fundadora da Iarhas Consultor

Abertura do 2º painel



Fábio Felix, deputado distrital

Roberto Caldas, jurista e advogado



2º painel | Juntas e mais fortes: o poder dos coletivos negros

Ana Flávia Magalhães, historiadora e professora na Universidade de Brasília (UnB)

Joice Marques, gestora da Casa Akotirene

Janaína Soares, decana de Extensão da Universidade de Brasília (UnB)

Janira Sodré, representante do Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras

Encerramento

Andréa Nalini, mestre de cerimônias do Correio Braziliense

Contexto

No dia 20 de novembro , será comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra , instituído pela Lei nº 12.519/2011. Nessa data, em 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. A lei busca gerar a reflexão, o reconhecimento e a valorização da contribuição das pessoas negras para a construção cultural, social e econômica do Brasil.

