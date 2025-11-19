InícioCidades DF

Empreendedora acha necessário que negros ocupem mais cargos de direção

Para Rafaela Santana, o mercado de trabalho não é amigável com pessoas negras para cargos de tomadas de decisões

Empreendedora, Rafaela Santa, no CB.Debate - (crédito: Minervino Júnior/CB Press)
Antes da sua apresentação no evento Histórias de Consciência: mulheres em movimento a administradora, a empreendedora Rafaela Santana, destacou o debate como um avanço para a população negra. A administradora também comentou sobre o cenário atual do mercado de emprego para pessoas negras. Rafaela diz que, apesar do avanço, é necessário mais ocupação em cargos de tomadas de decisões.

"O Brasil parte de um trabalho escravizado, isso é refletido nos dias atuais. Temos sim, uma ascensão, mas são indicadores muito baixos", afirmou.

Para ela, a sociedade ainda tem um longo caminho para reverter esse quadro. "Cotas e iniciativas públicas e privadas ajudam nesse processo, mas ainda temos muito a fazer", completou.

 

CB.Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Assista à transmissão ao vivo:

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 19/11/2025 16:17
