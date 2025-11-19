"A riqueza que temos no Brasil não existe em outros lugares", afirma decana

Manuela Sá*

A importância de reconhecer a diversidade brasileira e os passos que devem ser tomados para sua valorização foram os temas abordados por Janaína Soares, decana de Extensão da Universidade de Brasília (UnB), nesta quarta-feira (19/11), durante CB.Debate Histórias de consciência — Mulheres em Movimento, no painel Juntas e mais fortes: o poder dos coletivos negros. "A riqueza que temos no Brasil não existe em outros lugares e, para que ela seja realmente reconhecida, precisamos desses primeiros passos, que são ainda muito incipientes", afirmou.

A decana considera que uma ação essencial para o combate ao racismo é a união da população negra: "A gente vem em um processo de educação e de reeducação para nos descobrirmos enquanto mulheres negras. Esse processo se faz de uma forma conjunta. Feito coletivamente, ele fica bem mais interessante".

Janaína lembrou do impacto que a representatividade teve na vida dela. "Sou uma senhora de 51 anos e estou acostumada, infelizmente, a não me ver nos meios de comunicação. A primeira vez que me vi em um outdoor, que tinha uma pessoa com minha cor, com meu cabelo, percebi que nós não estamos sozinhos nem isolados, apesar de o ambiente fazer com que pensemos o contrário", assinalou.

O Correio Braziliense realizou, nesta quarta-feira (19/11), o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento teve transmissão ao vivo pelo YouTube.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho