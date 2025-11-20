InícioCidades DF
Incêndio

Carro pega fogo em Ceilândia

As chamas destruíram completamente o veículo. Ninguém ficou ferido

A ocorrência aconteceu em frente à CAESB, na QNM 26 - (crédito: Reprodução/CBMDF)
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) foi acionado no início desta quinta-feira (20/11) para conter o incêndio em um carro, em Ceilândia.

A ocorrência aconteceu na QNM 26, em frente à Caesb. Ao chegar ao local, as chamas foram rapidamente controladas pelos militares. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Apesar da ação dos bombeiros, o carro ficou destruído.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 20/11/2025 15:54
