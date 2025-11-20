Carro pega fogo em Ceilândia

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) foi acionado no início desta quinta-feira (20/11) para conter o incêndio em um carro, em Ceilândia.
A ocorrência aconteceu na QNM 26, em frente à Caesb. Ao chegar ao local, as chamas foram rapidamente controladas pelos militares. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Apesar da ação dos bombeiros, o carro ficou destruído.
Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.
