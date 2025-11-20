Capotagem deixa duas mulheres feridas na DF-001

Uma capotagem deixou duas mulheres feridas na manhã desta quinta-feira (20/11), na DF-001, área da Marinha, sentido Santa Maria. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e encaminhou as vítimas ao hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A condutora e a passageira do carro capotado, um Fiat Mobi branco, foram encontradas ainda dentro do veículo, tombado lateralmente na área de mata da via. As equipes de socorro isolaram parcialmente a via para atendimento. As vítimas foram encaminhadas conscientes e orientadas ao hospital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ficou responsável pelo local. Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente.









