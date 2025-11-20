InícioCidades DF
Capotagem deixa duas mulheres feridas na DF-001

A condutora e a passageira do carro capotado, um Fiat Mobi branco, foram encontradas ainda dentro do veículo, tombado lateralmente na área de mata da via

Uma capotagem deixou duas mulheres feridas na manhã desta quinta-feira (20/11), na DF-001, área da Marinha, sentido Santa Maria. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e encaminhou as vítimas ao hospital.

A condutora e a passageira do carro capotado, um Fiat Mobi branco, foram encontradas ainda dentro do veículo, tombado lateralmente na área de mata da via. As equipes de socorro isolaram parcialmente a via para atendimento. As vítimas foram encaminhadas conscientes e orientadas ao hospital. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ficou responsável pelo local. Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 20/11/2025 11:49
