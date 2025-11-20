Salão do Imóvel Ademi BRB oferece condições especiais de financiamento

A Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi/DF) abriu, na manhã desta quinta-feira (20), na Ala Sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, o Salão do Imóvel ADEMI BRB. O evento reúne mais de 3 mil imóveis residenciais, novos ou em construção, em diferentes regiões do Distrito Federal. A feira é voltada a diversos perfis de compradores e faixas de renda, com condições especiais de financiamento.

Presente no evento, o governador Ibaneis Rocha destacou a parceria entre o Governo do Distrito Federal, o BRB e o setor da construção civil, que, segundo ele, começou em 2019 e se fortaleceu ao longo dos anos. “Essa parceria não acontece só aqui, é uma parceria que está feita desde 2019, quando nós assumimos o governo e vimos o potencial da construção civil no Distrito Federal. Na época, nós recebemos uma carteira de R$ 1 bilhão por ano e hoje devemos chegar a R$ 15 bilhões em investimentos na construção civil”, afirmou.

Segundo o governador, a ampliação do acesso ao crédito habitacional contribui para reduzir a ocupação irregular no DF, ao oferecer alternativas de financiamento mais compatíveis com a realidade da população. “Muitas pessoas foram para condomínios irregulares porque não tinham oportunidade de ter imóveis ou financiamentos compatíveis com a renda que possuíam. Essa realidade vem mudando, e essa parceria vai continuar por muitos anos”, completou.

Ainda de acordo com Ibaneis Rocha, o BRB se consolidou como o principal agente de financiamento imobiliário no DF, ultrapassando inclusive a Caixa Econômica Federal no volume de operações no segmento. A informação, segundo ele, foi confirmada em reunião recente com a presidência da Caixa.

Durante o evento, os visitantes que fecharem negócio poderão financiar até 90% do valor do imóvel, com taxa exclusiva de 10,65% ao ano. Também está sendo oferecido desconto de 40% no seguro residencial para novos clientes do banco.

O Salão do Imóvel Ademi BRB segue aberto ao público até domingo (23/11), reunindo construtoras, incorporadoras e instituições financeiras interessadas em ampliar o acesso à casa própria no Distrito Federal.