"A escola não pode continuar educando com referências que apagam mulheres"

"Nos materiais escolares, as mulheres não apareciam como heroínas ou protagonistas. Como esperar que meninas sonhem grande se, desde a infância, aprendem conteúdos que reduzem mulheres a coadjuvantes ou a objetos?" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

No debate Histórias de Consciência: Mulheres em Movimento, a professora e linguista Gina Vieira, idealizadora do Programa Mulheres Inspiradoras, defendeu uma transformação urgente na educação básica para enfrentar o racismo e o sexismo presentes na formação escolar brasileira.

Gina lembrou que sua trajetória nasce do valor dado à educação dentro de casa. “A máxima que trouxe minha mãe para Brasília foi: 'Meus filhos nascerão em um lugar que tem escola'. Meu pai, mesmo não alfabetizado, foi o homem mais íntegro que conheci. Eles me ensinaram a amar a educação”, contou. Movida por essa herança, tornou-se professora em 1991, em Ceilândia, onde percebeu, cedo, que os livros didáticos eram “máquinas de apagamento”.

“Nos materiais escolares, as mulheres não apareciam como heroínas ou protagonistas. Como esperar que meninas sonhem grande se, desde a infância, aprendem conteúdos que reduzem mulheres a coadjuvantes ou a objetos?”, questionou. Para a docente, a escola atual é racista e sexista, porque reproduz a lógica de um país que, por séculos, violentou e silenciou pessoas negras. “Há quem diga que todos somos iguais. Não somos. E é um imperativo inegociável que o projeto pedagógico rejeite todas essas desigualdades.”

A educadora defende uma formação crítica, capaz de preparar cidadãos para pensar por si mesmos e de enxergar o país sem distorções históricas. Ela criticou, ainda, a baixa representatividade de mulheres — especialmente negras — na política. “Partidos, em todos os espectros, não priorizam eleger mulheres. Isso tem impacto direto nas políticas públicas, inclusive, na educação.”

Assista ao debate na íntegra: