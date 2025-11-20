Incêndio em colchão assusta moradores em Taguatinga

A principal causa do incêndio teria sido uma extensão que estava em cima do colchão - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Por volta das 19h desta quinta-feira (20/11), um incêndio de pequenas proporções assustou os moradores da QSC 23, em Taguatinga Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para controlar as chamas. Segundo a corporação, o incêndio teve início em um colchão dentro da residência. A principal suspeita está em uma extensão de tomada que estava passando por cima do leito.

Apesar do susto e de muita fumaça, o incêndio não precisou da ação dos bombeiros para extinguir as chamas.

Leia também: Carro pega fogo em Ceilândia

Entretanto, pela grande quantidade de fumaça, os bombeiros realizaram ventilação mecânica para retirar o material de dentro da casa. Ninguém ficou ferido.