InícioCidades DF
Incêndio

Incêndio em colchão assusta moradores em Taguatinga

O foco do incêndio foi um colchão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

A principal causa do incêndio teria sido uma extensão que estava em cima do colchão - (crédito: Reprodução/CBMDF)
A principal causa do incêndio teria sido uma extensão que estava em cima do colchão - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Por volta das 19h desta quinta-feira (20/11), um incêndio de pequenas proporções assustou os moradores da QSC 23, em Taguatinga Sul. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para controlar as chamas. Segundo a corporação, o incêndio teve início em um colchão dentro da residência. A principal suspeita está em uma extensão de tomada que estava passando por cima do leito. 

Apesar do susto e de muita fumaça, o incêndio não precisou da ação dos bombeiros para extinguir as chamas. 

Entretanto, pela grande quantidade de fumaça, os bombeiros realizaram ventilação mecânica para retirar o material de dentro da casa. Ninguém ficou ferido.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 20/11/2025 21:58
SIGA
x