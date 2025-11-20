Dois suspeitos de estupro são presos em menos de 24 horas

Um dos presos estava foragido deste abril, em Samambaia - (crédito: Reprodução/PCGO)

Após dois anos de abusos consecutivos aos enteados de 11 e 13 anos, em Luziânia, um homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) em Samambaia, nesta quinta-feira (20/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além dos estupros, as vítimas também relataram que o abusador as amarrava e as forçava a assistir aos abusos sob ameaças de morte caso as crianças contassem para a mãe.

Leia também: Homem é preso por tráfico um mês após ser solto pelo mesmo crime

A mãe da criança, no entanto, denunciou o marido após uma das vítimas relatar o abuso para ela. Com a confirmação da denúncia pela outra criança, as equipes policiais iniciaram as buscas para prender o suspeito. O homem, de 31 anos, fugiu de Luziânia em abril e, desde então, se escondia no Distrito Federal. Após meses de investigação, o suspeito foi localizado em Samambaia na tarde da última quarta-feira (19/11).

Outro foragido preso

Um homem de 42 anos foi preso sete dias após estuprar uma vizinha na Vila Telebrasília. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil (PCDF) na madrugada desta quinta-feira (20/11).

O crime ocorreu na madrugada da última quinta (13/11), quando o autor do estupro pulou o muro da casa da vizinha, portando um facão, e ameaçou a vítima.

O crime foi comunicado à polícia. Em um primeiro momento, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher I (Deam I) procuraram o autor logo após o crime, mas ele não foi localizado na ocasião.