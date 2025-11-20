Funcionário do Nicolâdia é atropelado por montanha-russa ao pegar um boné

Um funcionário do Nicolândia Center Park ficou ferido depois de ser atropelado pela montanha-russa (Colssus Loop) na noite desta quinta-feira (20/11). Em nota, a gestão do parque informou que o incidente ocorreu após o colaborador entrar na área interna da atração para buscar o boné de uma visitante.

Quando o boné caiu, a mulher pediu que o homem recuperasse o objeto, momento em que o funcionário entrou no local antes da parada completa dos carros na plataforma, procedimento que, segundo o parque, contraria os protocolos de segurança adotados. “Durante essa entrada indevida, um dos carros da montanha-russa colidiu com ele o ferindo e o derrubando”, esclareceu o Nicolândia por meio de nota.

“É importante esclarecer que o colaborador não caiu de dentro do brinquedo, e que o acidente não envolveu falha mecânica da atração, tampouco apresentou risco aos visitantes.” De acordo com a empresa, o funcionário recebeu atendimento imediato e está hospitalizado, acompanhado pelo supervisor da unidade.

Por fim, o Nicolândia afirmou que presta todo o suporte necessário ao colaborador e à sua família. “Reforçamos que seguimos rigorosamente normas técnicas e protocolos de segurança, e que o parque está conduzindo uma apuração interna para reforçar as diretrizes operacionais e evitar que situações como essa voltem a ocorrer.”