Obituário: 25 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (21/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 21 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (21/11):

Campo da Esperança

  • Alverindo Pereira de Souza, 84 anos
  • Antônio Souza da Costa, 45 anos
  • João Batista da Silva, 77 anos
  • Jorge Henrique da Silva Vaz, 64 anos
  • Maria Lúcia Alves de Medeiros, 71 anos

Taguatinga

  • Evandro de Area Leão Silva, 62 anos
  • Jefferson Braga Ferreira Filho, 19 anos
  • João Raimundo da Cunha Alves, 70 anos
  • Jonathan Pereira Mendes, 31 anos
  • Nilza Cardoso Silva, 81 anos
  • Roberval Ferreira da Silva, 51 anos
  • Sofia de Oliveira Maciel, menos de 1 ano

Gama

  • Gonçala Pereira da Silva Primo, 68 anos
  • Júlia Alves da Silva, 77 anos

Planaltina

  • Antônio Fernandes da Silva, 82 anos
  • Fernanda Muniz Pinheiro Jorge, menos de 1 ano
  • Francisco das Chagas Morais do Nascimento, 57 anos
  • Maria Iraci Pereira de Sousa, 77 anos
  • Pedro Raimundo Lopes da Cruz, 68 anos

Sobradinho

  • Maria Melandre de Araújo, 81 anos
  • Severino Vicente da Silva, 86 anos

Jardim Metropolitano

  • Maria Helena Rosa Tavares Lima, 71 anos
  • João Eudes Santos Dourado, 77 anos (cremação)
  • Lélio José Moreira Ribeiro, 85 anos (cremação)
  • Roque de Souza Sobrinho, 51 anos (cremação)

