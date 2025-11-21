Obituário: 25 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (21/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (21/11):

Campo da Esperança



Alverindo Pereira de Souza, 84 anos



Antônio Souza da Costa, 45 anos



João Batista da Silva, 77 anos



Jorge Henrique da Silva Vaz, 64 anos



Maria Lúcia Alves de Medeiros, 71 anos

Taguatinga



Evandro de Area Leão Silva, 62 anos



Jefferson Braga Ferreira Filho, 19 anos



João Raimundo da Cunha Alves, 70 anos



Jonathan Pereira Mendes, 31 anos



Nilza Cardoso Silva, 81 anos



Roberval Ferreira da Silva, 51 anos



Sofia de Oliveira Maciel, menos de 1 ano

Gama



Gonçala Pereira da Silva Primo, 68 anos



Júlia Alves da Silva, 77 anos

Planaltina



Antônio Fernandes da Silva, 82 anos



Fernanda Muniz Pinheiro Jorge, menos de 1 ano



Francisco das Chagas Morais do Nascimento, 57 anos



Maria Iraci Pereira de Sousa, 77 anos



Pedro Raimundo Lopes da Cruz, 68 anos

Sobradinho



Maria Melandre de Araújo, 81 anos



Severino Vicente da Silva, 86 anos

Jardim Metropolitano

