Obituário: 25 funerais no DF e no Entorno nesta sexta-feira (21/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (21/11):
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
- Alverindo Pereira de Souza, 84 anos
- Antônio Souza da Costa, 45 anos
- João Batista da Silva, 77 anos
- Jorge Henrique da Silva Vaz, 64 anos
- Maria Lúcia Alves de Medeiros, 71 anos
Taguatinga
- Evandro de Area Leão Silva, 62 anos
- Jefferson Braga Ferreira Filho, 19 anos
- João Raimundo da Cunha Alves, 70 anos
- Jonathan Pereira Mendes, 31 anos
- Nilza Cardoso Silva, 81 anos
- Roberval Ferreira da Silva, 51 anos
- Sofia de Oliveira Maciel, menos de 1 ano
Gama
- Gonçala Pereira da Silva Primo, 68 anos
- Júlia Alves da Silva, 77 anos
Planaltina
- Antônio Fernandes da Silva, 82 anos
- Fernanda Muniz Pinheiro Jorge, menos de 1 ano
- Francisco das Chagas Morais do Nascimento, 57 anos
- Maria Iraci Pereira de Sousa, 77 anos
- Pedro Raimundo Lopes da Cruz, 68 anos
Sobradinho
- Maria Melandre de Araújo, 81 anos
- Severino Vicente da Silva, 86 anos
Jardim Metropolitano
- Maria Helena Rosa Tavares Lima, 71 anos
- João Eudes Santos Dourado, 77 anos (cremação)
- Lélio José Moreira Ribeiro, 85 anos (cremação)
- Roque de Souza Sobrinho, 51 anos (cremação)
Saiba Mais
postado em 21/11/2025 19:44