InícioCidades DF
RESGATE

Pica-pau Carijó é encontrado em quartel dos bombeiros no Guará

O animal foi encontrado sem conseguir voar e, após o resgate, foi encaminhado ao Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS)

Pica-pau Carijó é resgatado em quartel de bombeiros no Guará - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Pica-pau Carijó é resgatado em quartel de bombeiros no Guará - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um Pica-pau Carijó foi encontrado sem conseguir voar no Grupamento de Bombeiros Militar do Guará, na noite de quinta-feira (20/11). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o animal foi imediatamente recolhido e encaminhado aos cuidados do Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS), para observação. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O resgate faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, coordenado pleo 13º Grupamento de Bombeiros Militar, que tem como objetivo atender ocorrências envolvendo resgate de animais silvestres, como aves, mamíferos e répteis nativos. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O CBMDF orienta que, em caso de presença de animais silvestre em áreas residenciais, o recomendado é manter distância, isolar o local e acionar imediatamente o CBMDF pelo telefone 193. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 21/11/2025 08:58
SIGA
x