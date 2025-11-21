Pica-pau Carijó é encontrado em quartel dos bombeiros no Guará

Pica-pau Carijó é resgatado em quartel de bombeiros no Guará - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um Pica-pau Carijó foi encontrado sem conseguir voar no Grupamento de Bombeiros Militar do Guará, na noite de quinta-feira (20/11). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o animal foi imediatamente recolhido e encaminhado aos cuidados do Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS), para observação.

O resgate faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, coordenado pleo 13º Grupamento de Bombeiros Militar, que tem como objetivo atender ocorrências envolvendo resgate de animais silvestres, como aves, mamíferos e répteis nativos.

O CBMDF orienta que, em caso de presença de animais silvestre em áreas residenciais, o recomendado é manter distância, isolar o local e acionar imediatamente o CBMDF pelo telefone 193.